Двоих рыбаков из Ростова спасли ночью с тонущей лодки

Двоих рыбаков из Ростова-на-Дону спасли ночью с тонущей лодки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
Инцидент произошел 6 июня в районе хутора Рогожкино. Моторная лодка ростовчан получила пробоину и начала набирать воду в акватории реки Рукав Каланча.
— Спасатели среагировали молниеносно, они взяли на борт служебного катера обоих пострадавших и доставили на берег. От медпомощи рыбаки отказались, — рассказали в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.
К слову, лодку с пробоиной не оставили на дне. Несмотря на то, что она почти полностью скрылась реке, спасатели нашли способ доставить ее на берег.
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