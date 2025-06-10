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В центре Ростова произошел пожар на складе

В центре Ростова пожарные потушили пожар на складе.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 июня, в Ростове-на-Дону в трехэтажном складском здании по адресу улица Таганрогская, 144А произошло возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Огонь вспыхнул на втором этаже, охватив площадь 30 квадратных метров.

Спасатели сработали оперативно — уже к 17:40 пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

Теперь специалистам необходимо установить причину пожара.

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