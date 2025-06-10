В центре Ростова произошел пожар на складе

Во вторник, 10 июня, в Ростове-на-Дону в трехэтажном складском здании по адресу улица Таганрогская, 144А произошло возгорание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Огонь вспыхнул на втором этаже, охватив площадь 30 квадратных метров.