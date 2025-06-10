СК: 56-летняя витеблянка пойдет под суд за платные порностримы в интернете

В пресс-службе уточнили, что также было изучено и приобщено к делу заключение культурологической экспертизы. Согласно нему, видеозаписи относятся к порнографическим материалам. В Следственном комитете обратили внимание, что специалисты проанализировали движение денежных средств по банковским картам, на которые выводились доходы, которые были получены преступным путем.