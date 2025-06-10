СК: 56-летняя витеблянка пойдет под суд за платные порностримы в интернете

СК сообщил, что 56-летняя витеблянка пойдет под суд за платные порностримы в интернете. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, в июле 2023 года 56-летняя жительница Витебска зарегистрировалась на порносайте. Она стала размещать видео со своим участием, доступ к которому предоставлялся за плату.
«С целью увеличения заработка, обвиняемая проводила прямые эфиры с демонстрацией порнографических сцен и выполняла задания пользователей сайта за токены», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что преступная деятельность белоруски была обнаружена зимой 2025 года в момент мониторинга социальных сетей и интернет-ресурсов сотрудниками милиции. В СК добавили, что в ходе расследования были допрошены обвиняемая и свидетели. Кроме того, была изъята и осмотрена компьютерная техника, предметы сексуального назначения, видеозапись прямой трансляции.
В пресс-службе уточнили, что также было изучено и приобщено к делу заключение культурологической экспертизы. Согласно нему, видеозаписи относятся к порнографическим материалам. В Следственном комитете обратили внимание, что специалисты проанализировали движение денежных средств по банковским картам, на которые выводились доходы, которые были получены преступным путем.
Говорится, что жительнице Витебска было предъявлено обвинение по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса — изготовление, хранение с целью распространения, распространение, рекламирование, трансляция порнографических материалов, сцен порнографического содержания, совершенные из корыстных побуждений.
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