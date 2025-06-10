В Омской области за избиение старика в интернате завели уголовное дело

В Омской области возбуждено уголовное дело после избиения постояльца дома-интерната в Крутинке. Видео с избиением было опубликовано сегодня в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
Как рассказали в полиции, информация о случившемся поступила в дежурную часть от руководства учреждения. По результатам проведенной проверки в ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Проводятся следственные мероприятия для выяснения мотивов и деталей инцидента.
Как стало известно «КП Омск» на место также выехал и прокурор Крутинского района. Дело о расследовании инцидента поставлено на особый контроль.