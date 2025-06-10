В Омской области за избиение старика в интернате завели уголовное дело

Как рассказали в полиции, информация о случившемся поступила в дежурную часть от руководства учреждения. По результатам проведенной проверки в ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Проводятся следственные мероприятия для выяснения мотивов и деталей инцидента.