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В Омской области за избиение старика в интернате завели уголовное дело

В доме-интернате в Крутинском районе проводится проверка и опрашиваются свидетели.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области возбуждено уголовное дело после избиения постояльца дома-интерната в Крутинке. Видео с избиением было опубликовано сегодня в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Как рассказали в полиции, информация о случившемся поступила в дежурную часть от руководства учреждения. По результатам проведенной проверки в ОМВД России по Крутинскому району возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Проводятся следственные мероприятия для выяснения мотивов и деталей инцидента.

Как стало известно «КП Омск» на место также выехал и прокурор Крутинского района. Дело о расследовании инцидента поставлено на особый контроль.