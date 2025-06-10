В Ростовской области будут судить мужчину за убийство двух человек

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщником заманил двух мужчин в безлюдное место. Там злоумышленники жестоко расправились с жертвами, используя ножи и топор. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли тела и выбросили все улики в реку. Мужчины также угнали автомобиль ГАЗ 33021, который принадлежал одному из погибших. Обатняемые украли и мобильные телефоны жертв.