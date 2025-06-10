Глава СКР потребовал доклад о расследовании пожара в Башкирии, в котором погибли трое детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели детей в Балтачевском районе Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Трагедия случилась вчера вечером в селе Старобалтачево. Вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном строении на улице Кирова, где проживала мать с четырьмя детьми. В момент трагедии дома находились только трое детей 3, 8 и 15 лет. В ходе тушения горения огнеборцы обнаружили их тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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