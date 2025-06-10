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Пять лет лишения свободы за жизнь ребенка: Водитель Porsche, по вине которого в Молдове погибла 8-летняя девочка получил срок

Автовладелец Porsche ехал на высокой скорости, находился в состоянии алкогольного опьянения, а также проехал на красный сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда

Бельцкий суд приговорил водителя Porsche, по вине которого погибла 8-летняя девочка, к пяти годам лишения свободы.

Напоминаем, что трагедия произошла на перекрёстке улиц Штефана чел Маре и Пушкина, когда автомобиль Лунгу врезался в такси. Причина аварии — превышение скорости и проезд на красный свет.

Тест показал, что в крови водителя было 0,77 мг/л алкоголя, что значительно выше нормы.

Никто никогда не искоренит проблему вождения в нетрезвом виде и агрессивную езду на дорогах, если «приговор» за жизнь человека, равен всего 5-ти годам заключения.

Настоящее издевательство.

Источник: t.me/nemdnews.

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