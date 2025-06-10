Более 250 тыс. жителей Херсонской области остались без света

Накануне аварийное отключение света произошло в соседней Запорожской области. 2 июня в результате атаки ВСУ в северо-западной части региона было повреждено высоковольтное оборудование. По словам губернатора Евгения Балицкого, в связи с атаками ВСУ ситуации с отключением могут повторяться.