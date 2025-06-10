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В ДТП под Сальском пострадали водитель и ребенок

В ДТП под Сальском от сильного удара пострадал 10-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП под Сальском пострадали водитель и ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 10 июня на первом километре автодороги «Егорлыкская-Сальск» произошло дорожное происшествие.

По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Chery A13» под управлением 50-летнего мужчины. В результате аварии, молодой водитель отечественного автомобиля получил травмы. Пострадал и 10-летний пассажир иномарки. Оба были экстренно доставлены в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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