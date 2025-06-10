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Первого замгубернатора Владимирской области арестовали

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток», — сообщили в суде.