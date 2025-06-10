На водоемах Башкирии погибли женщина и мужчина

На водоемах Башкирии погибли мужчина и женщина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Сегодня утром спасатели извлекли из реки Инзер тело 32-летней женщины. Трагедия случилась между деревней Гайфуллинское и Устье-Бассы, напротив моста в сторону Казанки Архангельского района. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о другом несчастном случае: в пруду, что в километре от села Бекетово Ермекеевского района утонул 48-летний мужчина. Сегодня спасатели Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям вытащили из водоема тело погибшего.
В обоих местах, как отмечают в чрезвычайном ведомстве, были установлены запрещающие знаки и предупреждающие аншлаги.
— Выбирайте для купания проверенные места. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь вечером и ночью, в условиях ограниченной видимости, — порекомендовали в МЧС.
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