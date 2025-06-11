В Казани полиция раскрыла схему хищения 700 млн рублей по госконтрактам

По версии следователей, участники межрегиональной преступной группы использовали реквизиты подконтрольных им фирм, с которыми и заключались госконтракты. Они касались поставки нефтепродуктов в бюджетные учреждения более 30 регионов России. Но никто из них по факту, так и не получил обещанных поставок. Сейчас идет следствие, идет работа по установлению всей преступной цепочки и ее участников.