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В Казани полиция раскрыла схему хищения 700 млн рублей по госконтрактам

По ним должны были поставить нефтепродукты в 30 российских регионов, но этого так и не было сделано.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МВД России вместе с коллегами из Татарстана накрыли межрегиональную группу, которая, как полагается, занималась хищением денег за счет заключения 485 госконтрактов. Бюджетным учреждениям был причинен ущерб на 700 миллионов рублей.

«По данным фактам было возбуждено 22 уголовных дела о мошенничестве. В Казани задержаны двое предполагаемых организаторов преступной схемы. Один из них сейчас находится под запретом совершения определенных действий, другой — заключен под стражу», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следователей, участники межрегиональной преступной группы использовали реквизиты подконтрольных им фирм, с которыми и заключались госконтракты. Они касались поставки нефтепродуктов в бюджетные учреждения более 30 регионов России. Но никто из них по факту, так и не получил обещанных поставок. Сейчас идет следствие, идет работа по установлению всей преступной цепочки и ее участников.