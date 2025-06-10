В доме стрелка из Граца нашли предсмертную записку

Полиция обнаружила предсмертное письмо подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце во время обыска его дома, сообщает газета Kronen Zeitung.
«В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня… следователи нашли там прощальное письмо», — говорится в сообщении.
Содержание письма не раскрывается.
В результате нападения на школу в Граце, по последним данным, погибли 9 человек и 12 получили ранения. Подозреваемый, 21-летний бывший ученик школы, также погиб, он покончил с собой.