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В доме стрелка из Граца нашли предсмертную записку

Полиция обнаружила предсмертное письмо подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце во время обыска его дома, сообщает газета Kronen Zeitung.

Полиция обнаружила предсмертное письмо подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце во время обыска его дома, сообщает газета Kronen Zeitung.

«В доме 21-летнего молодого человека проводился обыск во второй половине дня… следователи нашли там прощальное письмо», — говорится в сообщении.

Содержание письма не раскрывается.

В результате нападения на школу в Граце, по последним данным, погибли 9 человек и 12 получили ранения. Подозреваемый, 21-летний бывший ученик школы, также погиб, он покончил с собой.