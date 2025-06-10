Протесты в США: что происходит в Лос-Анджелесе и других штатах 10 июня 2025 года

Протестующие в Лос-Анджелесе начали громить магазины
В Лос-Анджелесе акции против миграционной политики переросли в погромы — митингующие громят магазины, разрисовывают стены, памятники и тротуары. Полиция разгоняет толпу шумовыми гранатами. Власти считают, что среди участников есть проплаченные провокаторы. Об этом в интервью Fox News заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, не уточняется.
Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты
Акции против иммиграционных рейдов в США распространились на Техас, Кентукки и Джорджию после начала протестов в Лос-Анджелесе, где развернута Нацгвардия. В Остине и Далласе были задержаны десятки демонстрантов.
Калифорния подала в суд на Трампа
Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на Трампа, Пентагон и главу Минобороны Пита Хегсета. В жалобе утверждается, что президент США нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Власти штата требуют вернуть контроль над Нацгвардией, которую Трамп ввел в Лос-Анджелес.
Трамп заявил, что отзовет национальную гвардию из Калифорнии, когда в штате станет безопасно.
Названа стоимость развертывания войск Нацгвардии и пехотинцев в Лос-Анджелесе
Ввод Нацгвардии и морпехов в Лос-Анджелес обойдется бюджету США в $134 млн, сообщил Пентагон. В сумму входят расходы на перевозку, жилье и питание 4700 военнослужащих. Войска останутся в городе минимум на 60 дней для обеспечения порядка.
Axios узнал, как Трамп может подавить беспорядки в США
Трамп может применить закон о восстании 1807 года для ввода войск с целью подавления протестов против миграционных рейдов. Этот закон позволяет президенту использовать вооруженные силы США для обеспечения правопорядка.