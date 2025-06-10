Протесты в США: что происходит в Лос-Анджелесе и других штатах 10 июня 2025 года

В Лос-Анджелесе акции против миграционной политики переросли в погромы — митингующие громят магазины, разрисовывают стены, памятники и тротуары. Полиция разгоняет толпу шумовыми гранатами. Власти считают, что среди участников есть проплаченные провокаторы. Об этом в интервью Fox News заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Кто может быть причастен к организации и финансированию беспорядков, не уточняется.