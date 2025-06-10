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Kronen Zeitung: в доме напавшего на австрийскую школу нашли предсмертную записку

В доме 21-летнего жителя Граца, устроившего стрельбу в местной школе 10 июня, полиция обнаружила прощальное письмо. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стрелявший перед преступлением написал прощальное письмо.

В доме 21-летнего жителя Граца, устроившего стрельбу в местной школе 10 июня, полиция обнаружила прощальное письмо. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Австрии школьник устроил стрельбу, погибли 11 человек: что известно о трагедии.

«Во время обыска дома в районе Грац-Умгебунг было обнаружено прощальное письмо», — говорится в публикации. Что содержалось в письме не разглашается.

Стрельба произошла утром во вторник в одной из школ города Грац. В результате нападения погибли 11 человек, включая самого нападавшего, передает RT. В больницах региона Штирия остаются 30 пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии, уточняет газета. Расследование обстоятельств трагедии и изучение мотивов преступника продолжается.