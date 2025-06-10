Kronen Zeitung: в доме напавшего на австрийскую школу нашли предсмертную записку

Стрельба произошла утром во вторник в одной из школ города Грац. В результате нападения погибли 11 человек, включая самого нападавшего, передает RT. В больницах региона Штирия остаются 30 пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии, уточняет газета. Расследование обстоятельств трагедии и изучение мотивов преступника продолжается.