Kronen Zeitung: в доме напавшего на австрийскую школу нашли предсмертную записку

Стрелявший перед преступлением написал прощальное письмо.
В доме 21-летнего жителя Граца, устроившего стрельбу в местной школе 10 июня, полиция обнаружила прощальное письмо. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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«Во время обыска дома в районе Грац-Умгебунг было обнаружено прощальное письмо», — говорится в публикации. Что содержалось в письме не разглашается.
Стрельба произошла утром во вторник в одной из школ города Грац. В результате нападения погибли 11 человек, включая самого нападавшего, передает RT. В больницах региона Штирия остаются 30 пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии, уточняет газета. Расследование обстоятельств трагедии и изучение мотивов преступника продолжается.