Европейским членам НАТО необходимо взять на себя оборону контента.
Партнерам США по НАТО следует самостоятельно обеспечивать сдерживание России и брать на себя большую ответственность в этом вопросе. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Наши союзники по НАТО обладают экономической силой, чтобы сдерживать Россию, а наши собственные ресурсы становятся все более напряженными», — заявил Хегсет в ходе выступления в палате представителей конгресса страны. Его слова передает РИА Новости.
В связи с переориентацией Пентагона на регион Тихого океана, ожидается, что страны-члены НАТО увеличат свои оборонные вложения для формирования надежной системы сдерживания в Европе. Глава Минобороны США также подчеркнул, что европейским союзникам необходимо взять на себя ведущую роль в обеспечении традиционной обороны континента.
Вопрос перераспределения оборонных расходов и ответственности между странами НАТО станет ключевой темой на саммите альянса в Гааге 24−25 июня 2025 года. Ранее США неоднократно призывали союзников увеличить военные бюджеты до 5% ВВП, чтобы усилить коллективную безопасность и снизить нагрузку на американские ресурсы.