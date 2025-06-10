Пентагон возложил на НАТО ответственность за сдерживание России

В связи с переориентацией Пентагона на регион Тихого океана, ожидается, что страны-члены НАТО увеличат свои оборонные вложения для формирования надежной системы сдерживания в Европе. Глава Минобороны США также подчеркнул, что европейским союзникам необходимо взять на себя ведущую роль в обеспечении традиционной обороны континента.