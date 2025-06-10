Суд Москвы арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд постановил, что Ремига проведет в следственном изоляторе один месяц и тридцать дней. Об этом сообщает «КП-Владимир» со ссылкой на пресс-службу Судов общей юрисдикции города столицы.