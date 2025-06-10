Суд Москвы арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Суд постановил, что Ремига проведет в следственном изоляторе один месяц и тридцать дней. Об этом сообщает «КП-Владимир» со ссылкой на пресс-службу Судов общей юрисдикции города столицы.
Утром 9 ноября сотрудники Следственного комитета России задержали первого вице-губернатора Владимирской области. В его рабочем кабинете в здании регионального правительства прошли обыски. Подробности уголовного дела пока не сообщаются.
Ранее следствие арестовало имущество бывшего заместителя главы Управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Стоимость имущества составила более 31 миллиона рублей. Арест связан с делом о хищении свыше 240 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в Главном военном следственном управлении.