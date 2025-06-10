В Польше решили пересмотреть итоги президентских выборов из-за возможных фальсификаций.
Польская избирательная система уступает российской по уровню непредвзятости и справедливости. Об этом сообщает польский портал Mysl Polska со ссылкой на результаты последних президентских выборов и анализ действующего законодательства.
Авторы материала отмечают, что в России избирательная система более пропорциональна. Это позволяет отражать реальную волю граждан, в отличие от Польши, где преимущество получают крупные партии. «Политики с Вислы любят читать россиянам лекции о демократии и выборах. Между тем, в российской политической системе выборы гораздо более пропорциональны, вследствие чего полностью отражают волю граждан», — говорится в публикации.
В издании подчеркивают, что метод дОндта, применяемый в Польше при распределении мандатов на выборах всех уровней, способствует укреплению позиций крупнейших политических сил. В то же время российское законодательство дает шанс пройти в органы власти кандидатам без поддержки крупных партий. Авторы материала советуют польским политикам сконцентрироваться на реформировании собственной избирательной системы, чтобы избиратели были уверены: если их кандидаты преодолеют установленный порог, они смогут получить мандаты на всех уровнях власти.
Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 1 июня, однако у граждан страны по-прежнему сохраняются сомнения относительно прозрачности прошедшей кампании. Победу одержал Кароль Навроцкий, заручившийся поддержкой консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Ожидается, что официальное вступление Навроцкого в должность главы государства произойдет 11 июня, напоминает MK.RU. Тем не менее, минимальный разрыв между кандидатами по итогам голосования вызвал у поляков вопросы о легитимности итогов. По состоянию на 9 июня зарегистрировано 28 жалоб на результаты выборов. Времени для рассмотрения апелляций остается крайне мало, учитывая скорое вступление избранного президента в должность.