В Польше сделали важное заявление о выборах в России

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 1 июня, однако у граждан страны по-прежнему сохраняются сомнения относительно прозрачности прошедшей кампании. Победу одержал Кароль Навроцкий, заручившийся поддержкой консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Ожидается, что официальное вступление Навроцкого в должность главы государства произойдет 11 июня, напоминает MK.RU. Тем не менее, минимальный разрыв между кандидатами по итогам голосования вызвал у поляков вопросы о легитимности итогов. По состоянию на 9 июня зарегистрировано 28 жалоб на результаты выборов. Времени для рассмотрения апелляций остается крайне мало, учитывая скорое вступление избранного президента в должность.