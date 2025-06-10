Беспилотник ВСУ сбили около Крыма

Три БПЛА уничтожены над Брянской областью.
Подразделения российской системы ПВО уничтожили семь БПЛА, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Один дрон сбит в районе побережья Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что три БПЛА обнаружены в воздушном пространстве Брянской области, два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Курской областью и в акватории Черного моря у побережья Республики Крым.
Ранее исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров сообщил, что ночью 10 июня на территорию стадиона школы № 59 упал обломок украинского БПЛА. По его словам, летний лагерь при учебном заведении, продолжает свою работу в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей».