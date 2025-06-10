Беспилотник ВСУ сбили около Крыма

«В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что три БПЛА обнаружены в воздушном пространстве Брянской области, два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Курской областью и в акватории Черного моря у побережья Республики Крым.