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Беспилотник ВСУ сбили около Крыма

Подразделения российской системы ПВО уничтожили семь БПЛА, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Один дрон сбит в районе побережья Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три БПЛА уничтожены над Брянской областью.

Подразделения российской системы ПВО уничтожили семь БПЛА, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Один дрон сбит в районе побережья Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 11.30 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что три БПЛА обнаружены в воздушном пространстве Брянской области, два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Курской областью и в акватории Черного моря у побережья Республики Крым.

Ранее исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров сообщил, что ночью 10 июня на территорию стадиона школы № 59 упал обломок украинского БПЛА. По его словам, летний лагерь при учебном заведении, продолжает свою работу в штатном режиме, передает «Национальная служба новостей».