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Посольство России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в Граце

Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике выразило соболезнования близким тех, кто погиб в результате стрельбы в школе в Граце. Заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении.

Также посольство запросило информацию о возможном нахождении среди пострадавших граждан России.

Напомним, стрельба произошла в австрийской федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался бывший ученик, который заявлял, что подвергался буллингу. После атаки он совершил самоубийство, его тело нашли в школьном туалете. В Австрии объявили трёхдневный траур из-за трагедии, в которой погибло девять человек.