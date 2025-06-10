Посольство России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в Граце

Напомним, стрельба произошла в австрийской федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался бывший ученик, который заявлял, что подвергался буллингу. После атаки он совершил самоубийство, его тело нашли в школьном туалете. В Австрии объявили трёхдневный траур из-за трагедии, в которой погибло девять человек.