Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов

«В период с 11:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что три БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря у крымского побережья.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество перехватов зафиксировано в небе над Брянской областью — здесь сбили 46 БПЛА. На втором месте Белгородская область с 20 уничтоженными дронами.