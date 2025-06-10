Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов

Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 11:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что три БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря у крымского побережья.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество перехватов зафиксировано в небе над Брянской областью — здесь сбили 46 БПЛА. На втором месте Белгородская область с 20 уничтоженными дронами.