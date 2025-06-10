Захарова осудила нападки ФРГ на семью главы офиса «России сегодня» в Берлине

Захарова сравнила изъятие паспортов у семьи российского журналиста в Германии с методами нацистов.
Действия немецкой полиции по изъятию паспортов у жены и семилетней дочери российского журналиста напоминают методы «полицаев времен Третьего рейха». Так заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, осудив осудила давление на семью главы берлинского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова в ФРГ.
«Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Инцидент произошел после того, как власти ФРГ отказались продлевать вид на жительство Феоктистову, потребовав его выезда до 19 августа. В прошлую пятницу журналиста, прилетевшего из Москвы для помощи семье с переездом, не пустили в страну.
Немецкая сторона объясняет свое решение тем, что продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, «навредило бы политическим интересам Германии». Дополнительным аргументом стало нахождение «России сегодня» под санкциями ЕС с февраля 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что немецкие правоохранительные органы провели обыск в берлинской квартире семьи Феоктистова, главы представительства медиагруппы «России сегодня» в Германии. В ходе визита полиция изъяла заграничные паспорта у его супруги и несовершеннолетней дочери.