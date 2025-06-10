Россия не попала в важный список Еврокомиссии

Еврокомиссия включила Монако, Анголу, Алжир в список стран с высоким риском отмывания денег.
Еврокомиссия объявила о расширении перечня стран с повышенным риском в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обновленный список, опубликованный на официальном сайте ЕК, включает десять новых государств, среди которых Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-дИвуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Об этом сообщила член Еврокомиссии по вопросам финансовых услуг Мария Луиш Албукерки.
«Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF», — заявила Албукерки, передает «Интерфакс».
Кроме внесения новых стран, Еврокомиссия пересмотрела статус ряда государств и территорий. В результате из перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка. По словам представителей комиссии, изменения основаны на анализе соблюдения странами стандартов межправительственной организации FATF и результатах последнего мониторинга национальных режимов финансового контроля.
ЕК отмечает, что государства, включенные в список, подпадают под усиленные меры проверки сделок со стороны европейских финансовых институтов. Это призвано снизить риски проникновения в экономику ЕС доходов от преступной деятельности и средств для финансирования терроризма.