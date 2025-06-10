Россия не попала в важный список Еврокомиссии

Еврокомиссия объявила о расширении перечня стран с повышенным риском в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обновленный список, опубликованный на официальном сайте ЕК, включает десять новых государств, среди которых Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-дИвуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Об этом сообщила член Еврокомиссии по вопросам финансовых услуг Мария Луиш Албукерки.