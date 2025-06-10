В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию

«Собрались на встречу с представителями местных властей и полиции. Главная тема — эвакуация. В пяти местных населенных пунктах она принудительная», — написал Лысак в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что решение связано с необходимостью обеспечения безопасности населения.