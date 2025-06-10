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В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию

Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей пяти населенных пунктов Межевой общины Синельниковского района. Об этом 10 июня сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

В пяти местных населенных пунктах эвакуация принудительная.

Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей пяти населенных пунктов Межевой общины Синельниковского района. Об этом 10 июня сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Собрались на встречу с представителями местных властей и полиции. Главная тема — эвакуация. В пяти местных населенных пунктах она принудительная», — написал Лысак в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что решение связано с необходимостью обеспечения безопасности населения.

Руководитель военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о начале обязательной эвакуации жителей семи населенных пунктов региона. Украинские органы власти продолжают организовывать вывоз мирного населения с подконтрольных территорий, объясняя необходимость подобных шагов соображениями безопасности. В последние недели подобные меры были особенно ужесточены в Сумской и Харьковской областях.