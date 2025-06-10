Правительство внесло в Госдуму проекты о защите прав мобилизованных

В правительстве озвучили новые инициативы по защите трудовых прав мобилизованных.
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, призванных защитить трудовые права граждан, прошедших мобилизацию, а также контрактников и добровольцев. Изменения разработаны для поддержки тех, кто не может возобновить деятельность по состоянию здоровья в течение трех месяцев после завершения военной службы или истечения срока контракта.
«В частности, законопроекты предусматривают продление срока, в течение которого бывшие мобилизованные могут вернуться к работе, если они временно нетрудоспособны из-за болезни. Сейчас по действующим нормам работодатель вправе уволить сотрудника, не вышедшего на работу спустя три месяца после демобилизации. Новые поправки позволят сохранить рабочее место на весь период болезни и исключить случаи увольнения по причине невыхода на работу», — уточнило РИА Новости.
По сведениям издания, изменения затрагивают и порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности. В действующем законодательстве такие выплаты не назначаются, если работник заболел в период приостановления трудового договора. Законопроекты предлагают выплачивать компенсацию за весь срок нетрудоспособности, включая первые три дня болезни, за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования. Для госслужащих срок приостановки службы также предлагается продлить на время болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования, при этом уволить человека в этот период станет невозможным.
Как сообщало URA.RU, ранее Минтруд подготовил аналогичные инициативы, предусматривающие продление срока приостановки трудовых договоров и служебных контрактов для мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые не смогли выйти на работу по состоянию здоровья после службы. Тогда предлагалось также запретить увольнение таких сотрудников и расширить их право на получение пособий по временной нетрудоспособности, а соответствующие поправки рекомендовали внести в законы о госслужбе и обязательном соцстраховании.