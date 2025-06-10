Правительство внесло в Госдуму проекты о защите прав мобилизованных

По сведениям издания, изменения затрагивают и порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности. В действующем законодательстве такие выплаты не назначаются, если работник заболел в период приостановления трудового договора. Законопроекты предлагают выплачивать компенсацию за весь срок нетрудоспособности, включая первые три дня болезни, за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования. Для госслужащих срок приостановки службы также предлагается продлить на время болезни после возвращения из армии или добровольческого формирования, при этом уволить человека в этот период станет невозможным.