Лукашенко рассказал о причинах недавних проблем с картошкой

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — сказал Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа. Видео с заявлением президента Белоруссии распространено telegram-каналом «Пул Первого», близким к пресс-службе главы государства.