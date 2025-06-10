Лукашенко рассказал о причинах недавних проблем с картошкой

Лукашенко поставил задачу выращивать такой объем картофеля, чтобы его хватало для жителей Белоруссии и России.
Дефицит картофеля в Белоруссии был создан искусственно из-за внутриполитических игр. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко и потребовал навести порядок в ценообразовании.
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«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — сказал Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа. Видео с заявлением президента Белоруссии распространено telegram-каналом «Пул Первого», близким к пресс-службе главы государства.
Белорусский лидер ставил задачу увеличить производство картофеля, чтобы обеспечить потребности как Белоруссии, так и России. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики уже сообщило о расширении площадей под посадку картофеля на 3 тыс га для урожая 2025 года. Кроме того, правительство ввело временное лицензирование вывоза картофеля за пределы страны до 26 июня для стабилизации внутреннего рынка.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал о сложной ситуации на рынке картофеля. В ответ на это российский президент Владимир Путин выразил удивление по этому поводу. Лукашенко также пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку. Также белорусский лидер пообещал позаботиться о жителя Калининградской области.