Глава британских ВС по-русски обсудил военные расходы НАТО

Британский адмирал блеснул знанием русского языка.
Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин 10 июня заявил, что не считает необходимым странам НАТО учить русский язык в случае отказа от увеличения военных расходов. Об этом сообщает парламентский портал Великобритании по итогам заседания комитета по обороне Палаты общин.
На вопрос, согласен ли он с мнением генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им «придется учить русский язык», адмирал Радакин ответил по-русски: «Нет». «Мне так хочется сказать “нет”», — добавил он, что вызвало смех среди депутатов комитета.
В ходе обсуждения Радакин подчеркнул, что высказывания генерального секретаря НАТО о необходимости учитывать изменившуюся мировую обстановку являются справедливыми. По его словам, ситуация в сфере международной безопасности требует от стран альянса взвешенных решений относительно расходов на оборону, однако саму постановку вопроса о необходимости изучения русского языка он не поддержал.
Ранее в понедельник, 9 июня, после выступления в аналитическом центре в Лондоне, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам НАТО стоит увеличить военный бюджет до 5% ВВП. По его мнению, в противном случае им «придется учить русский язык». Эти слова вызвали активное обсуждение среди парламентариев и военного руководства Великобритании", напоминает RT.