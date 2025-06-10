Глава британских ВС по-русски обсудил военные расходы НАТО

На вопрос, согласен ли он с мнением генсека НАТО Марка Рютте о том, что страны альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им «придется учить русский язык», адмирал Радакин ответил по-русски: «Нет». «Мне так хочется сказать “нет”», — добавил он, что вызвало смех среди депутатов комитета.