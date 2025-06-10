Марков рассказал о связи Маска с РФ через отца

По словам Маркова, отношения между Илоном Маском и его отцом крайне напряженные. «Они не разговаривают и не общаются. Когда Маск был маленьким, его отец избивал, всячески унижал, поэтому у него остались самые плохие воспоминания, которые связаны с его отцом. Поэтому то, что отец Илона Маска ездит в Россию — скорее самого Илона Маска как бы отваживает от России», — рассказал «Аргументам и фактам» Марков.