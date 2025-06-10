Два человека подорвались на мине в Кореневском районе Курской области, сейчас они госпитализированы. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам врио главы региона, двое молодых людей 18 и 23 лет получили термические ожоги различных частей тела, включая руки, ноги, голову и лицо. У одного из пострадавших также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние оценивается как средней тяжести.
В своем обращении Хинштейн обратился к жителям Курской области не посещать приграничные регионы, так как в населенных пунктах все еще находятся неразорвавшиеся боеприпасы.
— Очередные жертвы нацистских преступлений, — написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее житель Курской области поднял пакет, в котором находилась мина украинских военных. В результате взрыва мужчина скончался.
Водитель гражданского автомобиля скончался, подорвавшись на мине Вооруженных сил Украины в селе Марково Глушковского района Курской области.