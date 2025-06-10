Два человека подорвались на мине в Кореневском районе Курской области

По словам врио главы региона, двое молодых людей 18 и 23 лет получили термические ожоги различных частей тела, включая руки, ноги, голову и лицо. У одного из пострадавших также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние оценивается как средней тяжести.