В Кореневском районе Курской области два человека подорвались на мине

По словам Александра Хинштейна, ранения получили 18-летний и 23-летний мужчины — у обоих термические ожоги рук, ног, головы и лица, у одного также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи.
Он отметил, что в приграничье все еще крайне небезопасно, а «населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами». «Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно», — написал он.