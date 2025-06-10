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В Кореневском районе Курской области два человека подорвались на мине

КУРСК, 10 июня. /ТАСС/. Двое комбайнеров подорвались на мине в Кореневском районе Курской области, они госпитализированы с травмами и ожогами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

По словам Александра Хинштейна, ранения получили 18-летний и 23-летний мужчины — у обоих термические ожоги рук, ног, головы и лица, у одного также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи.

Он отметил, что в приграничье все еще крайне небезопасно, а «населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами». «Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда, пока в приграничных районах не станет полностью безопасно», — написал он.