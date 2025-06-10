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В Курской области два комбайнера подорвались на мине

Два комбайнера пострадали после подрыва на мине в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Все случилось в населенном пункте Шептуховка.

Два комбайнера пострадали после подрыва на мине в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«18-летний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Пострадавших доставили в Курскую областную клиническую больницу.

ВСУ регулярно атакуют российские территории. В частности, в ночь с 9 на 10 июня 2025 года российские системы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны.