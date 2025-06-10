Два комбайнёра подорвались на мине ВСУ в Курской области

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи. Врачи оказывают им всю необходимую поддержку. Власти напоминают, что в приграничной зоне Курской области ситуация остаётся крайне небезопасной, и в населённых пунктах остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому жителей просят воздержаться от посещения этих территорий, пока там не станет безопасно.