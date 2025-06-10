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Два комбайнёра подорвались на мине ВСУ в Курской области

Два молодых комбайнёра из Льговского района подорвались на украинской мине в Курской области. Инцидент произошёл в деревне Шептуховка Кореневского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«18-летний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи. Врачи оказывают им всю необходимую поддержку. Власти напоминают, что в приграничной зоне Курской области ситуация остаётся крайне небезопасной, и в населённых пунктах остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому жителей просят воздержаться от посещения этих территорий, пока там не станет безопасно.

Ранее на популярном курорте Затока в Одесской области два человека погибли, подорвавшись на морской мине. Оба пострадавших скончались на месте происшествия.