Подсудимого госпитализировали после попытки суицида в петербургском суде

Инцидент произошел во время продления ареста Ивану Баграме, обвиняемому в мошенничестве. Мужчина с помощью неустановленного предмета пытался покончить с собой прямо в зале суда. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.