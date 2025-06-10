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Подсудимого госпитализировали после попытки суицида в петербургском суде

Подсудимый попытался покончить с собой во время заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Подсудимый попытался покончить с собой во время заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Инцидент произошел во время продления ареста Ивану Баграме, обвиняемому в мошенничестве. Мужчина с помощью неустановленного предмета пытался покончить с собой прямо в зале суда. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Заседание было приостановлено, говорится в Telegram-канале Лебедевой.

В апреле мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии. На опубликованных кадрах мужчина проламывает стену, в результате чего оказывается в соседней камере, где спал еще один задержанный.