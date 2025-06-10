Молодые комбайнеры подорвались на мине в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Телеграм-канале, что двое молодых комбайнеров из Льговского района подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района.
По данным главы региона, 18-летний и 23-летний пострадавшие получили термические ожоги рук, ног головы, лица. Они были доставлены бригадой медиков в состоянии средней тяжести в Курскую областную больницу.
Хинштейн обратился к жителям Курской области и предупредил, что в приграничных населенных пунктах все еще много неразорвавшихся боеприпасов. Он призвал воздержаться от поездок в эти села.