Украина увеличила масштаб эвакуации на фоне продвижения ВС РФ: главное об СВО за 10 июня

Произошел второй обмен пленными между Россией и Украиной.
Власти Харьковской и Днепропетровской областей Украины расширяют зоны обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В частности, в Купянском районе Харьковской области принято решение об обязательной эвакуации граждан из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Речь идет о селах Барановка, Березовка, Новониколаевка, Подобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка. Решение принято на фоне продвижения ВС РФ в этих регионах. Главное об СВО на 10 июня — в материале URA.RU.
ПВО успешно перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Принудительная эвакуация в Днепропетровской и Харьковской областях.
Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей пяти населенных пунктов Межевой общины. Глава военной администрации Сергей Лысак подтвердил информацию об этом, отметив необходимость соблюдения безопасности.
Аналогичные меры начали действовать в Харьковской области, где эвакуируют население семи населенных пунктов. Украинские власти объясняют эти действия соображениями безопасности, особенно усилив подобную практику в приграничных регионах. В последние недели эвакуационные мероприятия ужесточились в Сумской и Харьковской областях.
Также сообщается, что на участках фронта у сел Каменка и Строевка в Харьковской области бойцы ВСУ покинули свои позиции, отступив на вторую и третью линии обороны. В это время российские войска окружают украинские подразделения в селе Радьковка, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военнослужащие заняли круговую оборону юго-западнее Радьковки, где продолжается переброска сил и восполнение потерь, однако ВС РФ продолжают продвигаться вперед, несмотря на сложности.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной.
В рамках соглашений, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле, состоялся обмен второй группой военнопленных. Министерство обороны РФ сообщило, что с территории, подконтрольной Киеву, возвращена вторая группа российских военнослужащих.
Взамен были переданы украинские военнопленные. Вернувшиеся российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ ударили по АЗС в Белгороде: люди оказались под завалами, есть погибший.
Российские системы ПВО отразили 102 украинских дрона.
В ночь на 10 июня российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника над различными регионами страны. Министерство обороны РФ сообщило, что разрушений инфраструктуры или пострадавших граждан не зафиксировано.
Наибольшее число беспилотников, а именно 46, было сбито над Брянской областью. В Белгородской области уничтожено еще 20 дронов, тогда как по девять аппаратов ликвидированы над Воронежской областью и Крымом.
Беспилотники ВСУ атаковали объекты в Белгородской области.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя и ранении четырех человек при атаке беспилотника на автозаправку в Белгороде. В тот же день беспилотник поразил кафе в поселке Пролетарский, двое гражданских получили ранения. Один из пострадавших был госпитализирован с осколочным ранением головы.
Российские войска уничтожили практически все американские боевые машиныФото: Размик Закарян © URA.RU.
Гражданку Данию требуют заочно осудить за нападение на Курскую область.
Прокуратура запросила 30 лет колонии общего режима для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в участии в атаках на Курскую область в составе ВСУ. Государственный обвинитель также потребовал взыскать с наемницы штраф в размере 2,5 млн рублей за совершенные преступления. По данным следствия, Йоргенсен входила в состав украинских вооруженных формирований и участвовала во вторжении ВСУ в Курскую область.
Следствие установило, что Йоргенсен служила в батальоне «Арей» и 15 ноября 2023 года с группой наемников пересекла границу, атаковала силовиков и мирных жителей в Суджанском районе. Также ей инкриминируют захват гражданской инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал.
Колумбийцы ищут пропавших наемников через российское посольство.
Родственники колумбийских наемников, воевавших в составе ВСУ, обратились в российское посольство в Боготе с просьбами помочь найти пропавших. Дипломаты подтвердили факт обращений, порекомендовав колумбийцам направлять запросы через свое посольство в Москве.
По данным колумбийского посла, на Украине погибли около 70−80 граждан страны, но точное число наемников неизвестно. В марте 2025 года родственники устроили акцию протеста у МИД Колумбии, требуя информации о судьбе воевавших.
Российские войска уничтожили американские БМП Bradley.
Практически все поставленные Украине американские БМП Bradley уничтожены российскими войсками, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что российские боевые машины превосходят американские аналоги по проходимости и мобильности.
Российские специалисты также изучили трофейные немецкие Leopard и американские Abrams, но не обнаружили в них прорывных технологий. Чемезов отметил, что Leopard обладает современной системой управления огнем, но не содержит уникальных конструкторских решений.
Граждане Колумбии ищут свои родственников наемниковФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Российские войска добились успехов в Сумской и Запорожской областях.
Российские подразделения перерезали ключевые логистические маршруты возле Юнаковки в Сумской области, взяв под контроль участок трассы. Одновременно завершается зачистка села Яблоновка, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры также отмечают, что на запорожском направлении армия РФ продолжает наступление, ведя бои за Малиновку.