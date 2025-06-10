Украина увеличила масштаб эвакуации на фоне продвижения ВС РФ: главное об СВО за 10 июня

Также сообщается, что на участках фронта у сел Каменка и Строевка в Харьковской области бойцы ВСУ покинули свои позиции, отступив на вторую и третью линии обороны. В это время российские войска окружают украинские подразделения в селе Радьковка, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военнослужащие заняли круговую оборону юго-западнее Радьковки, где продолжается переброска сил и восполнение потерь, однако ВС РФ продолжают продвигаться вперед, несмотря на сложности.