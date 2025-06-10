Популярный российский бренд воды развеял слухи об опасности продукта

Производитель воды опроверг обвинения в небезопасности своей продукции.
Показатель по литию в питьевой воде марки «Сенежская» не превышает норму. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе бренда «Сенежская», официально опровергнув обвинения в небезопасности своей продукции.
«Мы внимательно следим за ситуацией и готовы к взаимодействию с профильными надзорными органами. Нам также известно, что источник, распространяющий информацию, не представляет официальных результатов лабораторных исследований, подтверждающих указанные сведения. Со своей стороны публикуем свежий протокол испытаний от 6 июня, в котором показатель по литию составляет менее 0,01 мг/л, что не превышает норму», — рассказали в пресс-службе бренда «Сенежская».
Компания «Бобимэкс», владелец бренда, подчеркнула приверженность принципам открытости и ответственности перед потребителями. В пресс-службе добавили, что будут информировать общественность о развитии ситуации и готовы ответить на все вопросы.
В питьевой воде марки «Сенежская» выявлены отклонения от нормы по уровню содержания лития, сообщал ранее telegram-канал Shot. «Вода “Сенежская” небезопасна — в ней нашли несоответствие по содержанию лития. Предельно допустимая концентрация лития в питьевой воде составляет 0,03 мг/л.», — рассказывал telegram-канал.