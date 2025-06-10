Популярный российский бренд воды развеял слухи об опасности продукта

«Мы внимательно следим за ситуацией и готовы к взаимодействию с профильными надзорными органами. Нам также известно, что источник, распространяющий информацию, не представляет официальных результатов лабораторных исследований, подтверждающих указанные сведения. Со своей стороны публикуем свежий протокол испытаний от 6 июня, в котором показатель по литию составляет менее 0,01 мг/л, что не превышает норму», — рассказали в пресс-службе бренда «Сенежская».