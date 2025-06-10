«Хватит лгать себе. Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма 19-го века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции. Любой, кто все еще отрицает это, либо нечестен, либо исторически безграмотен», — написал Лэтэм.