Число жертв стрельбы в Граце выросло до 11 человек

Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что стрельбу открыл бывший ученик этой школы, не завершивший обучение. По информации полиции, он вошёл в здание с двумя единицами огнестрельного оружия. Стрелял он по людям в двух классах, после чего покончил с собой. Возраст стрелка — 21 год. Следствие полагает, что он действовал в одиночку. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В стране объявили трёхдневный общенациональный траур в память о погибших.