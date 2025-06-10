Самолет со второй группой освобожденных российских солдат сел в Подмосковье

Передача состоялась в рамках достигнутых ранее российско-украинских договоренностей.
Вторая группа российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена с Украиной, вернулась на родину утром 10 июня. Самолет с военными приземлился в Московской области, сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на официальные данные Министерства обороны РФ.
«Очередная группа российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, возвращена на территорию Российской Федерации в результате переговорного процесса. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении Минобороны.
Согласно информации министерства, обмен состоялся на условиях взаимности: российская сторона передала Украине группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Численность участников обмена не раскрывается. Сделка была реализована на основании соглашений, достигнутых 2 июня в Стамбуле между представителями России и Украины.
В предыдущие месяцы стороны неоднократно отмечали важность проведения подобных обменов в целях гуманитарного урегулирования ситуации и обеспечения возвращения военных домой. Министерство обороны РФ также подчеркнуло, что вернувшимся военнослужащим предоставляются все необходимые условия для восстановления и реабилитации.