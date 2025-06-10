Самолет со второй группой освобожденных российских солдат сел в Подмосковье

В предыдущие месяцы стороны неоднократно отмечали важность проведения подобных обменов в целях гуманитарного урегулирования ситуации и обеспечения возвращения военных домой. Министерство обороны РФ также подчеркнуло, что вернувшимся военнослужащим предоставляются все необходимые условия для восстановления и реабилитации.