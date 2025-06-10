Украинские пленные рассказали об ужасе у бойцов ВСУ

По словам одного из пленных, бойцы ВСУ испытывают тревогу из-за вероятности повторной отправки на фронт. «Боимся конечно», — ответил он на вопрос корреспондента RT о перспективах возвращения в зону боевых действий после обмена. Еще один украинский военный выразил нежелание комментировать ситуацию подробно, отметив, что не хочет «нецензурно выражаться», отвечая на аналогичный вопрос.