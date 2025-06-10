Украинские пленные рассказали об ужасе у бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ боятся, что их отправит их на фронт после возвращения из плена.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, находящиеся в российском плену, опасаются немедленного возвращения на линию боевых действий после возможного обмена. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов, ссылаясь на беседы с украинскими военными, оказавшимися в плену во время боев за Мариуполь.
По словам одного из пленных, бойцы ВСУ испытывают тревогу из-за вероятности повторной отправки на фронт. «Боимся конечно», — ответил он на вопрос корреспондента RT о перспективах возвращения в зону боевых действий после обмена. Еще один украинский военный выразил нежелание комментировать ситуацию подробно, отметив, что не хочет «нецензурно выражаться», отвечая на аналогичный вопрос.
Россия вернула с Украины вторую группу военнопленных. Обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми с украинской стороной 2 июня в Стамбуле. Точное количество возвращенных военных не уточняется.