Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама оказался украинцем.
Дезертир из ВСУ Роман Д. совершил нападение с ножом на прохожих на площади Дам в центре Амстердама в конце марта 2025 года. Об этом сообщает голландская телерадиокомпания NOS.
По данным источника, Роман Д. вступил в украинскую армию в 2019 году и служил в артиллерийском подразделении. В 2023 году он получил серьезную контузию в результате взрыва гранаты, после чего был переведен на административную должность. Позже мужчине разрешили выехать в Чехию к матери, однако он отказался возвращаться на службу и остался за границей. После задержания Роман Д. заявил, что напал на людей с ножом, чтобы оказаться в европейской тюрьме: «Я хотел, чтобы меня посадили пожизненно и заботились до конца», — приводит слова задержанного NOS.
Сослуживцы дезертира сообщили журналистам, что он открыто высказывал желание совершить тяжкое преступление в одной из европейских стран, чтобы получить пожизненное заключение. В частности, по их словам, Роман Д. мечтал «зарезать кого-нибудь в Норвегии», рассчитывая на соответствующее наказание.
По информации NOS, интересы мужчины отличались противоречивостью: он проявлял интерес к радикальному исламу и одновременно поддерживал движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает «Царьград». В результате нападения на площади Дам пострадали пять человек — четверо иностранцев и одна местная жительница. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.