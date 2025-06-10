Устроивший поножовщину в Амстердаме оказался дезертиром ВСУ

По данным источника, Роман Д. вступил в украинскую армию в 2019 году и служил в артиллерийском подразделении. В 2023 году он получил серьезную контузию в результате взрыва гранаты, после чего был переведен на административную должность. Позже мужчине разрешили выехать в Чехию к матери, однако он отказался возвращаться на службу и остался за границей. После задержания Роман Д. заявил, что напал на людей с ножом, чтобы оказаться в европейской тюрьме: «Я хотел, чтобы меня посадили пожизненно и заботились до конца», — приводит слова задержанного NOS.