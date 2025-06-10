В Енисее после утечки дизтоплива обнаружили превышение нефтепродуктов в 40 раз

В пробах воды, взятых из Енисея в Красноярском крае на месте утечки дизельного топлива, обнаружено превышение нормы содержания нефтепродуктов от 14 до 40 раз. Об этом во вторник, 10 июня, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.
По словам Гуменюк, пробы воды были отобраны государственными инспекторами министерства и специалистами лаборатории в месте аварии и ниже по течению. Проводится проверка в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил разлив топлива.
— По данным Краевого центра мониторинга в пробах воды, которые были отобраны вчера государственными инспекторами министерства и специалистами лаборатории, в месте аварии и ниже по течению обнаружены превышения по нефтепродуктам от 14 до 40 раза, — говорится в сообщении.
В результате аварии в реку Енисей в Красноярском крае попало порядка 30 тонн дизельного топлива. Из-за этого на водной глади образовалась нефтяная пленка протяженностью около 30 километров. Специалисты полагают, что устранение последствий разлива займет примерно две-три недели. Какими же будут последствия произошедшего, «Вечерняя Москва» узнала у эколога Романа Пукалова.