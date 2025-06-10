В Енисее после утечки дизтоплива обнаружили превышение нефтепродуктов в 40 раз

— По данным Краевого центра мониторинга в пробах воды, которые были отобраны вчера государственными инспекторами министерства и специалистами лаборатории, в месте аварии и ниже по течению обнаружены превышения по нефтепродуктам от 14 до 40 раза, — говорится в сообщении.