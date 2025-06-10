Макрон запретит подросткам пользоваться интернетом

Президент Франции решил ограничить детям доступ в интернет.
Во Франции намерены ввести национальный запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет, если аналогичные меры не будут приняты на уровне Европейского союза. Такое заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.
«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — процитировало Макрона РИА Новости. Инициатива связана с необходимостью защитить несовершеннолетних от негативного влияния цифровых платформ и обеспечить их безопасность в интернете.
Как сообщало URA.RU ранее, в Австралии уже действует запрет на присутствие детей до 16 лет в соцсетях. Там верификация осуществляется по паспорту или аналогам государственных сервисов. С аналогичными инициативами для предотвращения распространения деструктивной информации выступили и в России.