Макрон запретит подросткам пользоваться интернетом

«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — процитировало Макрона РИА Новости. Инициатива связана с необходимостью защитить несовершеннолетних от негативного влияния цифровых платформ и обеспечить их безопасность в интернете.