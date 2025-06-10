В Колумбии произошла серия из более чем десяти терактов

Взрывные устройства были установлены в автомобилях и мотоциклах, припаркованных рядом с полицейскими участками в городе Кали — третьем по численности населения в стране, а также в населённых пунктах Коринто, Эль-Бордо, Калото и Джамунди. Кроме того, в некоторых местах неизвестные открыли прицельный огонь по полицейским.