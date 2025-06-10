В Колумбии произошла серия из более чем десяти терактов

На юго-западе Колумбии произошло более десяти координированных терактов, сообщает CNN. По последним данным, в результате нападений погибли по меньшей мере три человека, включая двух сотрудников полиции, десятки получили ранения.
Взрывные устройства были установлены в автомобилях и мотоциклах, припаркованных рядом с полицейскими участками в городе Кали — третьем по численности населения в стране, а также в населённых пунктах Коринто, Эль-Бордо, Калото и Джамунди. Кроме того, в некоторых местах неизвестные открыли прицельный огонь по полицейским.
Серия атак произошла всего через три дня после покушения на сенатора Мигеля Урибе Турбая, одного из потенциальных кандидатов на пост президента. Нападение произошло в столице страны, Боготе, где в политика выстрелил 15-летний подросток.
Ранее правоохранительные органы задержали работавшего на украинскую разведку гражданина РФ, который собирался устроить теракт в аэропорту Сухума.