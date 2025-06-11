Выросло число погибших при стрельбе в австрийской школе

Утром 10 июня в австрийском городе Грац произошла трагедия: молодой человек атаковал учеников в двух классах. В одном из соседних кабинетов учительница успела забаррикадироваться с детьми. По последним сведениям, в результате этого нападения 28 учеников получили ранения. Позже тело стрелка было обнаружено в одном из школьных туалетов. Предварительные данные указывают на то, что он был бывшим учеником данного учебного заведения и считал себя жертвой травли. Подробности можно узнать в материале «Газеты.Ru».