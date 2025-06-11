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Подсудимый устроил кровавый перформанс в петербургском суде

Подсудимый устроил шокирующий инцидент во время заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга.

Подсудимый устроил шокирующий инцидент во время заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы городских судов, пишет «Лента. РУ».

Все произошло во время рассмотрения вопроса о продлении ареста для Ивана Баграма, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина порезал себе вены прямо в зале суда, после чего была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Заседание было приостановлено.

Ранее присяжные оправдали директора школы, обвинявшуются в громком покушении на убийство соперницы.