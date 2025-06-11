Орбан объяснил угрозы Зеленского в адрес Венгрии

Орбан ответил Зеленскому на слова об антиукраинской политике Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал публичные нападки президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт не намерен втягиваться в военный конфликт и жертвовать жизнями своих граждан ради Украины. Об этом сам Орбан сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), реагируя на высказывания Зеленского в адрес венгерских властей.
«Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину», — написал Виктор Орбан, комментируя позицию своей страны по вопросу поддержки Киева.
Зеленский в интервью оппозиционному венгерскому изданию Valaszonline назвал отказ Венгрии предоставить военную помощь Украине ошибкой и пригрозил опубликовать сведения о деятельности венгерской разведки на территории Украины. В ответ на это Орбан обвинил Киев в шпионаже, напоминает «Национальная служба новостей».