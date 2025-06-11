Девочку унесло течением реки во время отдыха у реки в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске ведутся поиски девочки 2014 года рождения, которую унесло течением в протоке Ходовая, неподалеку от садового общества «Кооператор». Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.
По предварительной информации, инцидент произошел во время отдыха группы подростков у воды. Одну из девочек унесло сильным течением. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.
— Сегодня в районе протоки Ходовая, недалеко от СОТ «Кооператор», во время отдыха у воды компания подростков оказалась в опасной ситуации. По предварительным данным, одну из девочек 2014 года рождения унесло течением, — говорится в сообщении ведомства.
ГУ МЧС России по ХМАО напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при отдыхе у водоемов и призывает родителей не оставлять детей без присмотра возле воды, а также не разрешать купание в необорудованных и потенциально опасных местах.
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