Девочку унесло течением реки во время отдыха у реки в Ханты-Мансийске

— Сегодня в районе протоки Ходовая, недалеко от СОТ «Кооператор», во время отдыха у воды компания подростков оказалась в опасной ситуации. По предварительным данным, одну из девочек 2014 года рождения унесло течением, — говорится в сообщении ведомства.