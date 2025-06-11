Преступность среди несовершеннолетних выросла на 75% в ЗКО

— В Байтерекском районе произошло ДТП с участием подростка, находившегося за рулём автомобиля. В результате на месте погибли и водитель, и пассажир — оба ученики 9 и 10 классов. В связи с этим призываем родителей к постоянному контролю за своими детьми. Безопасность ребёнка — это прямая обязанность каждого родителя, — подчеркнул глава департамента полиции.