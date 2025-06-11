Неизвестные напали на силы безопасности Сирии

В Сирии в результате нападения неизвестных погиб один из силовиков.
Один человек погиб, еще трое ранены в результате нападение неизвестных на сотрудников сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии. Об этом сообщает агентство Sana.
«Инцидент случился рядом с городом Телль-Калах, который находится в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном. Мотивы нападавших неизвестны», — сообщает Sana со ссылкой на свои источники. Других данных об обстоятельствах произошедшего пока также нет.
Нападение на сотрудников сил безопасности в Сирии произошло на фоне продолжающейся нестабильности в регионе, где в соседней Ливии недавно вспыхнули уличные бои и было убито несколько высокопоставленных чиновников. В Триполи власти ввели ограничения на передвижение жителей.