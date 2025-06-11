Неизвестные напали на силы безопасности Сирии

«Инцидент случился рядом с городом Телль-Калах, который находится в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном. Мотивы нападавших неизвестны», — сообщает Sana со ссылкой на свои источники. Других данных об обстоятельствах произошедшего пока также нет.